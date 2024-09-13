قصف صهيوني لعدد من القرى في جنوب لبنان

صرّحت مراسلة القناة الروسية بتعرض عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان لقصف مدفعي وغارات إسرائيلية، إذ تعرّض عدد من القرى في جنوب لبنان لقصف صهيوني، حيث ذكرت مراسلة القناة الروسية آخر التطورات المدانية في جنوب لبنان، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين مستهدفا منزلا في حي العويني مدينة بنت جبيل، كذلك غارتان جويتان نفذهما الطيران الحربي الاسرائيلي استهدفتا مدينة بنت جبيل، وقصف مدفعي اسرائيلي استهدف بلدتي عيتا الشعب وراميا، بالإضافة إلى غارتان جويتان نفذهما الطيران الحربي الاسرائيلي استهدفتا منطقة الصالحاني وبلدة يارون.



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