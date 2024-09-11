سوريا - لبنان - فلسطين

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 41084 شهيدا و95029 جريحا


ارتفع عدد ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الاول الماضي، إلى 41 ألفا و84 شهيدا، و95 ألفا و29 جريحا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الاربعاء، بأن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أربع مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 64 فلسطينيا، وإصابة 104 آخرين".

ورغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ 341 يوما، متسببة في كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنى التحتية".

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