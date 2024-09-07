استشهاد 3 مسعفين بغارة اسرائيلية استهدفت سيارة إطفاء جنوبي لبنان

استشهد 3 مسعفين وأصيب 2 آخران بغارة إسرائيلية استهدفت اليوم السبت سيارة إطفاء تابعة للدفاع المدني جنوب لبنان.

وقالت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية، إن "غارة إسرائيلية استهدفت سيارة إطفاء تابعة للدفاع المدني اللبناني في بلدة فرون جنوب البلاد ما ادى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى من أفراد طاقم سيارة الإطفاء .

من جانبه قال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان له : إن "الحصيلة الأولية لاستهداف العدو الإسرائيلي فريقا تابعا للدفاع المدني كان يقوم بإطفاء حرائق أشعلتها الغارات الإسرائيلية الأخيرة في بلدة فرون، استشهاد 3 مسعفين وإصابة 2 آخرين بجروح أحدهما بحال حرجة".

وأضاف مركز العمليات في بيانه : "نشجب هذا الاعتداء الإسرائيلي السافر الذي طال فريقا في جهاز رسمي تابع للدولة اللبنانية، علما بأنه الثاني من نوعه ضد فريق إسعاف في أقل من 12 ساعة".

وأردف: "إصرار العدو الإسرائيلي على مواصلة هكذا اعتداءات يحظرها القانون الدولي، ليس سوى تأكيد على همجيته ونواياه العدوانية التي لا تترك مجالا لإنجاز مهام إنسانية يفسح لها المجال عادة في أعتى الحروب وأقساها"