الجيش الإسرائيلي ينسحب من جنين ومخيمها بعد أطول عملية عسكرية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة (6 أيلول 2024)، انسحابه من مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية، بعد أطول عملية عسكرية يشنها منذ عملية السور الواقي في العام 2002.

وذكرت إذاعة الجيش، أن" قوات الجيش الإسرائيلي انسحبت من مدينة جنين ومخيمها بعد عملية عسكرية موسعة هي الأطول والأكثر عنفا منذ العام 2002".

وأضافت أن "قوات الجيش الإسرائيلي أجرت عملية عسكرية موسعة في مدينة جنين ومخيمها لمدة عشرة أيام متواصلة، هي الأطول منذ عملية السور الواقي"، مشيرة إلى "قتل الجيش الإسرائيلي لحوالي 36 فلسطينيا واعتقال 46 آخرين".

وشهدت الضفة الغربية عملية عسكرية هي الأكبر والأوسع منذ عملية "السور الواقي"، في عام 2002، وتقول إسرائيل إن "العملية تستهدف مسلحين في جنين وطولكرم وطوباس"، حيث تنشط قوات إسرائيلية كبيرة مع تحليق لمروحيات ومقاتلات.