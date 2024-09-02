قيادي بحماس : الشروط التي وضعها نتنياهو أثبتت للجميع عدم رغبته في إبرام اتفاق وقف إطلاق النار

قال رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة حماس /حسام بدران / إن الشروط التي وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثبتت للجميع عدم رغبته في إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة .

واكد حسام بدران في مقابلة صحفية نشرتها اليوم وكالة انباء الاناضول التركية ان المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل وصلت إلى مرحلة حرجة، جراء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب على غزة، وعدم الانسحاب من محوري نتساريم وفيلادلفيا وسط وجنوبي القطاع.

وأضاف بدران: "الذي ثبت لدى كل الأطراف التي تتابع هذه المفاوضات أن الاحتلال الإسرائيلي بزعامة نتنياهو لا يريد الوصول إلى أي اتفاق فكلما حصل هناك نوع من المقترحات أو التوافق بيننا وبين الوسطاء، نجد نتنياهو يضع شروطا جديدة لم تكن موجودة سابقا".

وأشار القيادي في حركة حماس إلى أن نتنياهو طرح خيارات ومطالب أخرى عقب مقترح وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي جو بايدن نهاية شهر مايس الماضي، ووافقت عليه الحركة في الثاني من تموز الذي يليه.

وكان مجلس الامن قد تبنى في العاشر من حزيران الماضي مشروع قرار أمريكي برقم 2735، ينص على وقف دائم لإطلاق النار في غزة، والانسحاب التام للجيش الإسرائيلي منها، وتبادل الأسرى، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين.

ووافقت حماس على المقترح، إلا أن نتنياهو وضع شروطا جديدة رفضتها الحركة، من بينها نفي أسرى فلسطينيين من ذوي المحكوميات العالية إلى دول مثل قطر وتركيا، وتقييد عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.

وبشأن المباحثات الأخيرة، قال بدران إن "الجولة الأخيرة التي كانت خلال الأسبوعين الماضيين واجهت مماطلة من نتنياهو كما يحدث في كل مرة".

وشدد بدران على أن قرار المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" الذي اتخذ قبل أيام بشأن عدم الانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا "يتعارض تماما مع كل المقترحات والأوراق التي سبق نقاشها في التفاوض خلال الفترات الماضية".

وأشار إلى أن القضية الأساسية التي أثارت الخلاف في المفاوضات لم تكن قضية تبادل الأسرى، بل قضية محور فيلادلفيا.

وعن موقف حركة حماس حيال ما يجري على صعيد الميدان والسياسة، قال بدران: "كل مواقفنا المتعلقة بالتفاوض هي مواقف فلسطينية، فنحن نتشاور وننسق مع مختلف الفصائل الفلسطينية وبالذات فصائل المقاومة".

وأكد أن هدف حركة حماس وقف القتل والدمار الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال بدران : "يعيش الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ولسنا دولتين متجاورتين، وبالتالي نحن نتحرك من أجل الدفاع عن شعبنا الفلسطيني، ونتحرك في الميدان أيضا من خلال المقاومة، وبالتالي هي لا تتوقف سواء كانت في قطاع غزة، أو المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة".

واشار الى أن إسرائيل تحاول الإيهام بأن موضوع تبادل الأسرى هو العقبة الأساسية في الوصول إلى اتفاق، مبينا أن هذه "المزاعم كاذبة ونوع من التضليل والتدليس".

وشدد أن "موضوع تبادل الأسرى بالنسبة لنا موضوع حساس ومهم لنا كفلسطينيين، واليوم نحن نتحدث عن آلاف الأسرى، من ضمنهم الآلاف من قطاع غزة في فترة الحرب".

واشار الى انه ومنذ بدء معاركه البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر الماضي، اعتقل الجيش الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، وطواقم صحفية وعاملون في مجال الإغاثة والدفاع المدني.

وناشد بدران "العالمين العربي والإسلامي وأحرار العالم، بتعزيز مستوى تضامنهم وإسنادهم للقضية الفلسطينية، لأنه في النهاية نحن ندافع عن الحق الفلسطيني والحق العربي والحق الإسلامي في هذه الأرض المباركة".

وقال القيادي بحماس : "كل موقف يأتينا من الدول العربية والإسلامية وخاصة من إخواننا في تركيا هو محل احترام وتقدير".

وأضاف: "لا شك أن الأحداث في قطاع غزة كبيرة، والمطلوب أمر كبير من كل العالم وبالذات من دولنا العربية والإسلامية، ونحن نرحب بكل جهد يقدم من أي طرف من إخواننا في تركيا أو من أي دولة عربية او إسلامية سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الإغاثي أو على مستوى التحرك الجماهيري".

وشدد على أن "ما يجري في قطاع غزة حرب إبادة من قبل جيش الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل، من خلال استهداف النساء والأطفال والشيوخ وتدمير البنية التحتية والبيوت والمؤسسات كلها في غزة".

وطالب بدران العالم إن كان صادقا وإن كان يريد تحقيق العدالة والاستقرار في هذه المنطقة أن يبذل كل الجهود لوقف حمام الدم أولا، ثم نيل الفلسطينيين حقهم في التحرر والخلاص من هذا الاحتلال".