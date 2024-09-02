ارتفاع عدد ضحايا عدوان الكيان الصهيوني على غزة إلى 40,786 شهيدا و94,224 مصابا

ارتفع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 40,786 شهيدا ، اغلبيتهم من الأطفال والنساء ، و94,224 مصابا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الاول الماضي في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأفادت مصادر طبية في غزة بأن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 48 شهيدا، و70 مصابا، خلال الساعات الـ24 الماضية ".

وحذرت من أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب القيود الصهيونية.

ولايزال العدوان الصهيوني على قطاع غزة مستمرا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الاول الماضي، مخلفا أكثر من 134 ألف شهيد ومصاب أغلبهم من الأطفال والنساء ، وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة".