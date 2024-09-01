غارتان إسرائيليتان تستهدفان جنوبي لبنان

أفادت وسائل إعلام دولية، مساء الأحد، بأن غارتين إسرائيليتين استهدفتا جنوبي لبنان.

وقالت قناة "الجزيرة"، إن "غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدتي بيت ياحون والطيبة جنوبي لبنان".

وأضافت أن "صفارات الإنذار دوت في منطقة الجليل الأعلى شمالي إسرائيل".

وارتفعت حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، بعد يوم من غارة "إسرائيلية" في بيروت أودت بحياة فؤاد شكر القائد العسكري البارز في حزب الله اللبناني.