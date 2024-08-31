مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 في مخيم جنين

أفاد موقع "حدشوت بزمان" بمقتل جندي وإصابة 4 آخرين في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال الاشتباكات في مخيم جنين بالضفة الغربية اليوم السبت.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع حدث أمني وصفته بالـ"صعب" في مخيم جنين وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور لإجلاء جنود إسرائيليين تعرضوا لإصابات.

كما وصلت سيارات إسعاف تابعة للجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث لنقل مصابين من الجنود في المخيم.

ونقلت حسابات إعلامية فلسطينية عن بيان "كتائب المجاهدين" في جنين: "بعد عودة مقاتلينا من محاور الاشتباك أكدوا استهدافهم للقوات العسكرية المحتشدة في شارع الناصرة في جنين بعبوتين شديدتي الإنفجار وأكدوا رصد تراجع قوات العدو بعد عملية الاستهداف".

من جهته، أكد مصدر قيادي في "كتائب القسام" أن "الكتائب وفصائل المقاومة أعدت نفسها لأيام طويلة من المواجهة والاشتباك".