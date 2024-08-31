استشهاد 25 فلسطينيا بقصف جوي صهيوني على مخيم النصيرات

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، اليوم السبت، عن استشهاد 25 فلسطينيا جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال على مخيم (النصيرات) في مدينة (خان يونس) جنوب القطاع.

وقالت السلطات الصحية في بيان أنه "وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى ثلاثة شهداء هم أب وأم وطفلتهما اثر قصف نفذته طائرات الاحتلال على منزلا غرب مخيم (النصيرات)".

وأضافت أن "مستشفى العودة استقبلت 17 شهيدا فلسطينيا هم 9 شهداء من عائلة واحدة في قصف على المنطقة الغربية من المخيم و6 شهداء من عائلة أخرى بقصف شقتهم وسط المخيم وشهيدان من عائلة ثالثة في قصف لشقتهم السكنية".