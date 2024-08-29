حزب الله: تعرضنا ضغط لثنينا عن الإنتقام لإغتيال القيادي فؤاد شكر

صرّح عضو المجلس المركزي في "حزب الله" حسن البغدادي بأن ضغطا دبلوماسيا كبيرا مورس من الغرب لثني المقاومة عن الرد والانتقام لاغتيال القيادي في الحزب فؤاد شكر، حيث ذكر البغدادي في تصريح بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين على تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه إن "الأمريكي يراقب عن قرب ويساعد الإسرائيلي في عدوانه كما الدفاع عنه أما عنجهية استعراض البحار فلن تغني عن هذا الكيان شيئا".

وأضاف: "مورس ضغط دبلوماسي كبير من الغرب والمؤيدون التابعون لأمريكا لثني المقاومة عن الرد والانتقام لاغتيال شكر لكن دون جدوى، فباتت المقاومة اليوم تدك عمق هذا الكيان وتلقنه درسا لن ينساه مع أسياده، وستفرض عليه معادلات لن يجرؤ قادة هذا الكيان على تجاوزها مرة أخرى".

وبيّن أن "رد المقاومة على إغتيال فؤاد شكر في ذروة الاستنفار الأمريكي والإسرائيلي سيترك تداعياته على كامل الكيان".

وأعلن حزب الله يوم الأحد، أنه أطلق 320 صاروخا في المرحلة الأولى للهجوم تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية باتجاه ‏هدفها، مستهدفا 11 موقعا وثكنة إسرائيلية، مؤكدا أن مسيراته عبرت كما هو مقرر.‏

وفيذات السياق، نفى "حزب الله" في بيان له الادعاءات الإسرائيلية بإحباط عملياته العسكرية، مؤكدا أنها تتنافى مع وقائع الميدان.