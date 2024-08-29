حركة حماس تنعى شجاع الضفة الغربية

نعت حركة حماس قائد كتيبة طولكرم محمد جابر الملقب (أبو شجاع) الذي إستُشهد إلى جانب أربعة آخرين بالكتيبة في تبادل لإطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي بمخيم نور شمس في الضفة الغربية.

وذكرت حماس في بيان اليوم الخميس: "ننعى القائد أبو شجاع وكل شهداء شعبنا ونؤكد أن استمرار عدوان الاحتلال على الضفة لن يكسر شعبنا ومقاومتنا".

بالمقابل، أكدت حركة الجهاد الإسلامي "اغتيال" أحد أبرز قادتها، خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه قتل "5 إرهابيين كانوا مختبئين في مسجد".

وأوضحت الحركة في بيان: "استشهاد الأخ المجاهد محمد جابر (أبو شجاع)، قائد كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، وأحد مؤسسيها الأوائل، مع عدد من إخوانه في الكتيبة".

وإستمر الجيش الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي بتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في العديد من البلدات ومخيمات للاجئين في شمال الضفة الغربية، حيث ذكر جيش الإحتلال أمس الأربعاء، إنه قتل تسعة مقاتلين فلسطينيين بعدما بدأ عمليته العسكرية في جنين وطولكرم وطوباس.