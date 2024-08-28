سوريا - لبنان - فلسطين

الصحة الفلسطينية تحذر من حصار القوات الإسرائيلية للمستشفيات في الضفة


حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من تداعيات حصار القوات الإسرائيلية لمستشفيات جنين وطولكرم في الضفة الغربية وتهديداتها باقتحامها.

وقالت الوزارة في بيان إن "عشرات المرضى يعالَجون في هذه الأثناء داخل مستشفيات جنين الحكومية والأهلية والخاصة، وأن أي اقتحام لها هو تهديد مباشر لحياتهم وحياة الطواقم الطبية".

ووجهت الوزارة، جميع الطواقم الطبية في محافظة جنين إلى التوجه إلى أقرب مركز صحي لمساندة زملائهم الأطباء في التعامل مع الوضع الطارئ في المحافظة، خصوصا بعد تجريف القوات الإسرائيلية للطرق المحيطة بالمستشفيات في المدينة، ورفع درجة الجاهزية.

وطالبت المجتمع الدولي والصليب الأحمر بـ"التدخل لحماية المؤسسات الطبية، في الوقت الذي تعيق فيه قوات الاحتلال وصول سيارات الإسعاف إليها، ما يُعرّض حياة المرضى والمصابين للخطر، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وقالت مصادر عسكرية إن الجيش الإسرائيلي أطلق "عملية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب في شمال الضفة الغربية من المتوقع أن تستمر عدة أيام".

وتتركز العملية في معظمها في منطقة طولكرم، لكن القوات تنفذ أيضا عمليات في جنين ومعسكر الفارعة بالقرب من طوباس.

وتم الإبلاغ عن مقتل ما لا يقل عن 10 فلسطينيين حتى الآن في اشتباكات وغارات لطائرات بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي.

وقطعت القوات الإسرائيلية الطرق على مستشفى ابن سينا بالسواتر الترابية، وحاصرت مستشفى الشهيد خليل سليمان، ومقري جمعيتي الهلال الأحمر وأصدقاء المريض.

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