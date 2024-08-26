سوريا - لبنان - فلسطين

إستشهاد 15 فلسطينيا والقوات الصهيونية تقوم بعمليات تجريف على طول محور فيلادلفيا


إستشهد 15 فلسطينيا على الأقل، بغارات وقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية تقوم بعمليات تجريف على طول محور فيلادلفيا، حيث ذكر مراسل القناة الروسية إن 5 أشخاص بينهم أطفال من عائلة العجل قتلوا، بعدما استهدفت القوات الإسرائيلية منزلهم في مدينة غزة.

وفي شمال القطاع أيضا، إستشهد فلسطيني في شارع صمامة بحي الزيتون، وحصل إطلاق نار من الطيران المروحي شرق حي الزيتون، وإطلاق نار من الآليات المتمركزة جنوب مفترق دولة، جنوب شرقي مدينة غزة، إضافة إلى قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط مفترق أنصار غرب مدينة غزة.

في غضون ذلك، قالت بلديات شمال قطاع غزة إن "مستشفيات شمال القطاع خرجت عن الخدمة والاحتلال دمر محاصيل زراعية ومنشآت صناعية".

ولفتت إلى أن "تكدس النفايات ينذر بانتشار مزيد من الأمراض والأوبئة"،مشيرة إلى "تدمير أكثر من مليون ونصف المليون متر من شبكات الطرق و95% من آليات وشاحنات النفايات و50 ألف دونم زراعي".

وطالبت بلديات شمال قطاع غزة "المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لتزويد الشمال بالوقود".

أما في وسط القطاع، فقد استهدفت المدفعية الإسرائيلية محيط المدرسة الماليزية شمال مخيم النصيرات، فيما أكد التقارير مقتل فلسطينيين اثنين جراء قصف إسرائيلي على مدخل حارة الجعفراوي جنوب شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

في موازاة ذلك، أعلنت "كتائب المجاهدين" أنها استهدفت بالاشتراك مع "كتائب شهداء الأقصى" تجمعا للقوات الإسرائيلية في  "محور نتساريم" برشقة صاروخية.

بالمقابل، أعلنت "كتائب القسام" أنها نفذت كمينا محكما استهدف قوة إسرائيلية تحصنت بأحد المنازل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وقذيفة أخرى مضادة للأفراد ومن ثم تفجير عين نفق فخخت مسبقا في قوة قوامها 5 جنود تقدمت للمكان وأوقعتهم جميعا بين قتيل وجريح في منطقة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وتم وصول جثامين 7 فلسطينيين منذ فجر اليوم الاثنين إلى مستشفى ناصر الطبي ومستشفى الأوروبي.

يأتي ذلك، عقب إعلان بلدية دير البلح خروج المستشفى الحكومي الوحيد الذي لا يزال يعمل في جنوب قطاع غزة، عن الخدمة، بعد قرار الإخلاء الجديد الذي فرضته القوات الإسرائيلية في المنطقة.

وأوضح مدير مستشفى "شهداء الأقصى" في تصريحات صحافية، إن خروج المستشفى عن الخدمة سيتسبب في كارثة لقرابة مليون مواطن.

أما في رفح، فقد نسف جيش الإحتلال مربعات سكنية وسط وغرب رفح، وقام بعمليات تجريف مستمرة على طول محور فيلادلفيا والأحياء المحيطة به، تزامنا مع قصف مدفعي يستهدف غرب مدينة رفح، وإطلاق نار من الآليات المتوغلة بمحيط لفة بدر غرب مدينة رفح.

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