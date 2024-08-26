وفاة رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق

نعى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي امس الاحد، الرئيس الأسبق سليم الحص.

وقال ميقاتي، في بيان ان الحص رحل "في أصعب وأدق مرحلة يحتاج فيها لبنان إلى ضميره وحسه الوطني والعروبي وإلى حكمته ورصانته وحسن إدارته الشأن العام".

واعتبر ميقاتي "الكتابة عن الرئيس سليم الحص مهمة صعبة وسهلة في الوقت ذاته، صعبة لأن كل الكلمات لا تفيه حقه، وسهلة لأنه بحر من العطاء في حياته المهنية".

ولفت إلى ان "الحص كان اقتصادياً بارزاً ومثال الخبرة والاخلاق والعلم، يضع المصلحة العليا ومصلحة المواطن فوق كل اعتبار وكان متجرداً وموضوعياً ودستورياً بامتياز".

وتابع ميقاتي في القول :" الرئيس الحص الذي وصل إلى أعلى ما يمكن أن يصل إليه رجل عصامي بنى نفسه بنفسه ليصل إلى أعلى درجات العلم، وأرفع المناصب، ليكون رئيس حكومة ناجحاً في لبنان، ويستحق بعد سنوات من العطاء والتضحية لقب" ضمير لبنان" ويدخل الى الابد في وجدان اللبنانيين. رحمه الله واسكنه فسيح جنّاته".