أول تعليق لحركة حماس على هجوم حزب الله

اعتبرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، أن عملية حزب الله تؤكد من جديد تغير الواقع الاستراتيجي للكيان.

وقال "أبو عبيدة" الناطق العسكري باسم الكتائب، "نبارك عملية الرد الأولي لحزب الله على اغتيال القائد فؤاد شكر ونقدر تضحيات أهلنا في لبنان".

وأضاف أن "عملية حزب الله تؤكد من جديد تغير الواقع الاستراتيجي للكيان منذ طوفان الأقصى"، مشيرا الى أن "كل الجبهات ستظل مشتعلة ومتصاعدة في وجه العدو إذا استمر العدوان على أهلنا وشعبنا".

وأعلن حزب الله اللبناني، فجر اليوم الاحد، عن انطلاق عمليات الرد على اغتيال القائد العسكري فؤاد شكر، فيما اشار الى أن عقاب "العدو الصهيوني" سيكون شديدا وقاسيا جداً إذا تم المس بالمدنيين.