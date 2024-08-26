سوريا - لبنان - فلسطين

المرحلة الثانية من رد حزب الله.. ما علاقة الكهرباء؟


توقعت وسائل إعلامية صهيونية، أن تكون المرحلة الثانية من رد حزب الله على اغتيال القيادي الكبير فيه فؤاد شكر، عبر قطع الكهرباء عن إسرائيل.

وجاءت المرحلة الأولى من الرد على اغتيال شكر، في الضاحية الجنوبية ببيرون امس الأحد، بعد أن أعلن حزب الله إطلاق 320 صاروخا تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية. 

وقال الموقع إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال حدوث سيناريو الرعب والمتمثل في إلحاق أضرار بمحطة توليد الكهرباء التابعة لشركة الكهرباء الإسرائيلية.

 ونقل الموقع عن الخبير في مجال الطاقة أورين هيلمان، إن "البنية التحتية الكهربائية في إسرائيل تتعرض لضربات صاروخية، لذا فمن المحتمل أن يكون هُناك ضرر كبير على إمدادات الكهرباء لمواطني إسرائيل خلال الحرب". 

وأشار هيلمان، وهو نائب رئيس شركة الكهرباء السابق، إلى أن هناك "احتمالية انقطاع الغاز، الذي يستخدم لإنتاج نحو 70٪ من الكهرباء في إسرائيل".

وبيّن أن تل أبيب رفعت مستوى التأهب إلى القصوى على كافة الأصعدة داخل الجيش سواء كانت البرية أو الجوية أو الاستخباراتية، وفي الوقت ذاته، ركزت على منظومة الدفاع الجوي بشكل عام، وعلى شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل الجيش بشكل خاص.

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