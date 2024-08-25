سوريا - لبنان - فلسطين

حزب الله: تم انتهاء المرحلة الأولى من عملياتنا ضد العدو الصهيوني بنجاح كامل


اعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، عن انتهاء المرحلة الأولى من عملياته ضد العدو الصهيوني بنجاح كامل.

وقال الحزب في بيان ان "بعون الله تعالى لقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح كامل، وهي مرحلة استهداف الثكنات والمواقع الإسرائيلية تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية بإتجاه ‏هدفها المنشود ‏في عمق الكيان، وقد عبرت المسيرات بحمد الله كما هو مقرر".‏

 واضاف "عدد صواريخ الكاتيوشا التي أطلقت حتى الان تجاوزت 320 صاروخا بإتجاه مواقع العدو"، لافتا الى ان "المواقع التي تم استهدافها وإصابتها بعون الله تعالى: ‏ 

‏1- قاعدة ميرون‏ 

2- مربض نافي زيف

‏3- قاعدة زعتون ‏‏

 4- مرابض الزاعورة‏ 

5- قاعدة السهل‏ 

6- ثكنة كيلع في الجولان السوري المحتل

7- ثكنة يو أف في الجولان السوري المحتل 

8- قاعدة نفح في الجولان السوري المحتل

‏9- قاعدة يردن في الجولان السوري المحتل 

10 - قاعدة عين زي تيم ‏‏ 

11- ثكنة راموت نفتالي  

واكد ان "باقي التفاصيل حول العملية العسكرية ستأتي في بيانات لاحقة".

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