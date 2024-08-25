حزب الله ينسف ادعاءات "الضربة الاستباقية الإسرائيلية".. وكلمة هامة للسيد حسن نصر الله بعد "هجوم الفجر"

نفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، اليوم الاحد، ادعاءات الجانب الإسرائيلي بتنفيذ ضربة استباقية على أهداف عسكرية لحزب الله قبل دقائق من انطلاق صواريخ نحو الأراضي المحتلة، فيما يستعد الأمين العام لحركة حزب الله السيد حسن نصر الله لالقاء كلمة في وقت لاحق من اليوم.

وقالت المقاومة الإسلامية في لبنان، إن "ادعاءات العدو حول العمل الاستباقي الذي قام به والاستهدافات التي حققها وتعطيله لهجوم ‏المقاومة هي ‏إدعاءات فارغة وتتنافى مع وقائع الميدان وسيتم تفنيدها في خطاب للأمين العام ‏لحزب الله سماحة السيد ‏حسن نصر الله يحدد لاحقا هذا اليوم".

وبينت المقاومة ان عمليتنا العسكرية لهذا ‏اليوم قد تمت وانجزت بحمد الله تعالى، مشيرة الى انه تم إطلاق جميع المسيرات الهجومية في الأوقات المحددة لها ومن جميع مرابضها ‏وعبرت ‏الحدود اللبنانية الفلسطينية باتجاه الهدف المنشود ومن مسارات متعددة.

وكان الجانب الإسرائيلي قد تحدث عن قيام 100 طائرة بقصف اهداف عسكرية وصواريخ قبل دقائق من انطلاقها نحو إسرائيل، وذلك بالتزامن مع هجوم واسع لحزب الله بأكثر من 300 صاروخ وطائرات مسيرة على اهداف عسكرية استراتيجية إسرائيلية في الأراضي المحتلة انتقاما لاستهداف القيادي الكبير في حزب الله فؤاد شكر نهاية شهر تموز الماضي.