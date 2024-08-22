سوريا - لبنان - فلسطين

وزير الخارجية اللبناني محذرًا : الوضع قد يخرج عن السيطرة!


حذر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب من أن "الوضع قد يخرج عن السيطرة في المنطقة في حال فشلت المفاوضات بشأن غزة"، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا، ناقش الجانبان الوضع المتوتر في الشرق الأوسط، حيث جدد بو حبيب التحذير من أنه "في حال فشلت المفاوضات بشأن غزة فإن الوضع قد يخرج عن السيطرة في المنطقة"، حيث جدد التأكيد "عدم رغبة لبنان بالتصعيد واندلاع حرب، وعلى الحاجة الى وقف اطلاق النار في غزة لإرساء التهدئة في جنوب لبنان والمنطقة".

كما أعرب عن تقديره لدعم اليابان للبنان في الأمم المتحدة، بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن، مشيدا بالتعاون القائم بين بعثتي البلدين في نيويورك.

بالمقابل، أكدت كاميكاوا أن "اليابان تراقب بقلق بالغ الوضع في الشرق الأوسط وتدعو الأطراف كافة الى الامتناع عن التصعيد والى تجنيب المنطقة حرب شاملة"، متمنية على الحكومة اللبنانية "الطلب من حزب الله عدم التصعيد".

وعبّرت الوزيرة عن "دعم اليابان للجهد الثلاثي الذي تقوده الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة"، مشيرة أن "اليابان تنسق في مجلس الأمن مع فرنسا بصفتها "حامل القلم" بمسألة التمديد لليونيفل إدراكا منها لأهمية هذا التمديد".

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