 الصحة في غزة تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا القصف الصهيونى

صرّحت وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس عن ارتفاع حصيلة شهداء القصف الصهيوني للقطاع منذ الـسابع من أكتوبر إلى 40265 شخصا، والمصابين إلى 93144.

وأوضحت صحة غزة في تقريرها اليومي إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 42 شهيدا و163 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40265 شهيدا و93144 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وناشدت صحة غزة ذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.