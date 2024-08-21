سوريا - لبنان - فلسطين

حزب الله" اللبناني يستهدف مستوطنة اسرائيلية جنوبي الجولان بعشرات الصواريخ


 استهدف "حزب الله" اللبناني صباح اليوم الأربعاء مستوطنة كاتسرين جنوبي الجولان السوري المحتل بعشرات الصواريخ، مما تسبب بإصابة شخص على الأقل وإحداث أضرار مادية كبيرة.

وأعلن "حزب الله" مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ، مؤكدا أن الهجوم استهدف قاعدة عسكرية قريبة.

وقال الحزب في بيان إنه أطلق عدة دفعات من صواريخ الكاتيوشا على قاعدة للجيش في مرتفعات الجولان المحتل، ردا على غارة شنها الجيش الاسرائيلي في عمق شرق لبنان الليلة الماضية.

وبحسب الجيش الاسرائيلي، تم إطلاق نحو 50 صاروخا في الهجوم، حيث اعترضت منظومة القبة الحديدية العديد منها، وسقط بعضها على كاتسرين، مما تسبب في أضرار جسيمة واصابة شخص واحد.

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