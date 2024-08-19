سوريا - لبنان - فلسطين

بينهم 169 صحفياً.. ارتفاع عدد شهداء غزة إلى / 40 / الفا و139 شهيدا منذ السابع من تشرين الاول الماضي


 أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين عن ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى / 40/ الفا و139 شهيدا و /92/ الفا و743 مصاباً منذ السابع من تشرين الأول 2023، بينهم 169 صحفياً.

وذكرت صحة غزة في بيان لها : أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 40 شهيداً و134 مصاباً خلال آخر 24 ساعة ماضية، مشيرة إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

من جهته، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة في بيان اليوم عن ارتفاع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استُشهدوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 169 منذ بدء الحرب في تشرين الأول الماضي وذلك بعد استشهاد الصحفي/ إبراهيم مروان محارب/ .

وأشار المكتب إلى أن الصحفي محارب قُتل برصاص جيش الاحتلال خلال تغطيته عملية توغل نفذتها الآليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأدان في بيانه استهداف الصحفيين الفلسطينيين، محمّلاً الاحتلال المسؤولية عن جرائم قتل الصحفيين.

وطالب المكتب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات المعنية بالعمل الصحفي في العالم بـ"ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين".

وفي السياق ذاته قالت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء إن عددا من الفلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، في قصف طائرات الاحتلال منزلا في النصيرات وسط قطاع غزة، مشيرة إلى "وصول 4 شهداء وعدد من المصابين إلى مستشفى العودة في جباليا، بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلا في جنوب النصيرات وسط القطاع".

واوضحت ان عددا من المدنيين، اصيبوا "بينهم أطفال بجروح متفاوتة، بعد استهداف طيران الاحتلال الحربي شقة سكنية في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة".

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