مقتل شخص في انفجار عبوة ناسفة في تل أبيب

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الانفجار الذي وقع في تل أبيب، ناجم عن عبوة ناسفة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن الحادثة وقعت حوالي الساعة الثامنة مساءً، عندما انفجرت عبوة ناسفة في شارع لاهي، وأدى الانفجار إلى مقتل شخص لم تعرف هويته بعد، وإصابة شخص آخر بجروح متوسطة.

وسرعان ما وصلت قوات من منطقة تل أبيب إلى مكان الحادث.

فيما ذكرت صحيفة معاريف أن التقييم الأمني يشير إلى أن الشخص الذي قتل في الانفجار كان يحمل العبوة الناسفة معه والشاحنة التي كانت في مكان الحادث منعت وقوع كارثة أكبر.