سوريا - لبنان - فلسطين

مقتل آمر سرية بالجيش الإسرائيلي في معارك بغزة


أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل آمر سرية ضمن صفوفه، خلال معارك وسط قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب اليوم : قتل الرائد (احتياط) يوتام يتسحاق بيليد (34 عاما) من منطقة روش هعين (شمال)".

وأضاف الجيش الاسرائيلي في بيانه : "الضابط بيليد، آمر سرية دعم إداري في الكتيبة 8119 فيلق اللوجستيات، وقتل في معركة وسط قطاع غزة"، دون مزيد من التفاصيل.

وإجمالا، بلغ عدد الجنود الإسرائيليين القتلى، منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول الماضي، 691 بينهم 331 بالمعارك البرية في غزة منذ 27 من ذلك الشهر.

فيما وصل عدد الجنود الجرحى إلى 4 آلاف و327، بينهم ألفان و214 في المعارك البرية، وفق معطيات الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لقتلاه وجرحاه.

وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلنت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، قتل وإصابة جنود إسرائيليين عقب استهداف مركبتين بعبوتين مضادتين للأفراد في محور توغلهم في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

وقالت القسام، في بيان نشرته على منصة "تلغرام"، إن مقاتليها "تمكنوا من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد في جيبين (مركبتان عسكريتان) لقوات العدو، والاشتباك مع من تبقى من الجنود بالأسلحة الرشاشة، وأوقعوهم بين قتيل وجريح في محيط الكلية الجامعية بحي تل الهوى بغزة".

وأضافت: "تم رصد هبوط الطيران المروحي لإخلاء الجرحى والقتلى".

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