إستشهاد 27 مواطناً بينهم أطفال بقصف صهيوني لقطاع غزة

إستشهاد 27 شخصا بينهم أطفال وأصيب آخرون اليوم السبت جراء قصف طائرات إسرائيلية عدة مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، حيث أفادت مصادر محلية، بأن الجيش قصف منزل عائلة أبو معلا غرب مخيم النصيرات، مما أدى لمقتل 6 أشخاص بينهم طفلان.

وكانت مصادر طبية قد أفادت بمقتل 21 شخصا في غارات متفرقة على بلدة الزوايدة وحي الشيخ رضوان في وسط وجنوب قطاع غزة.

كما شنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارة على شارع صلاح الدين الرئيس بين كافة مناطق القطاع في السطر الشرقي بمدينة خان يونس، فيما تم نسف مبان سكنية بحي تل السلطان غرب رفح.

وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي، حربها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 40005 مواطنين وإصابة 92401 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أصدرت قطر ومصر والولايات المتحدة بيانا بشأن قمة الدوحة الرامية إلى سد فجوات المفاوضات بين حركة "حماس" وإسرائيل للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى.

وأشار البيان إلى أن "الطريق أصبح الآن ممهدا لتحقيق هذه النتيجة، وإنقاذ الأرواح، وتقديم الإغاثة لشعب غزة، وتهدئة التوترات الإقليمية".

وفي ذات الصدد، تم يوم الخميس استئناف المحادثات الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار وتحرير الأسرى والمحتجزين بقطاع غزة في العاصمة القطرية الدوحة.