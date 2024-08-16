الصحة العالمية ويونيسف تطالبان بهدنة لتطعيم الأطفال الفلسطينيين في غزة

دعت منظمة الصحة العالمية ومنظمة "يونيسيف"، اليوم الجمعة (16 آب 2024)، إسرائيل وحركة حماس، للتوصل إلى هدنة لمدة أسبوع في قطاع غزة، لتطعيم الأطفال الفلسطينيين ضد شلل الأطفال.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها: "نخطط لتنفيذ حملة تطعيم ضد شلل الأطفال على مرحلتين في جميع أنحاء قطاع غزة في نهاية آب وفي أيلول. منظمة الصحة العالمية ويونيسف تدعوان أطراف النزاع إلى إقامة هدنة إنسانية لمدة أسبوع واحد تكون قادرة على تنفيذ هذه الحملة".

وشددت المنظمتان على أن "الهدنة الإنسانية ستسمح للأطفال وأسرهم بالذهاب إلى المؤسسات الطبية للحصول على أكثر من 1.6 مليون جرعة لقاح ضد شلل الأطفال مخطط لها".