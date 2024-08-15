في شمال إسرائيل.. استعدادات لسيناريو اجتياح قوات "الرضوان" في "حزب الله" للجليل

تواصل إسرائيل الاستعداد لسيناريو اجتياح قوات "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" وتعتبر من النخبة، للجليل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وبدأت وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي تنفيذ أعمال الأمن والحماية في أربع مستوطنات على الحدود الشمالية لم يتم إخلاؤها: لاهافات حشان، وكفار سولد، وأمير، وشامير، حيث تشير الوزارة إلى أن الأعمال تشمل تدريب الطرق الأمنية والتسييج والإنارة.

وتعتبر أعمال الحماية المرحلة الأولى من مشروع واسع النطاق تبلغ تكلفته مئات الملايين من الشواكل لحماية عشرات المستوطنات على الحدود الشمالية.

ويتعلق الأمر ببناء عناصر أمنية للتعامل مع غزو القوات الراجلة من لبنان إلى الجليل، حيث تم الكشف الأسبوع الماضي عن قيام الجيش الإسرائيلي والشرطة بإنشاء خط أمني ودفاعي في الشمال في حالة وقوع غارة من لبنان.

ومشروع حماية مستوطنات الجليل مشترك بين قسم الهندسة والبناء ووحدة الاستيطان في وزارة الدفاع، جنبا إلى جنب مع القيادة الشمالية وقيادة الجبهة الداخلية في جيش الدفاع الإسرائيلي، وفق ما جاء في تقرير نشرته صحيفة "معاريف".

وفي الوقت نفسه، تقول وزارة الدفاع إن العمل قد بدأ لحماية المؤسسات التعليمية في كيبوتس عمير، ويتضمن المشروع بناء مساحات محمية لثلاث رياض أطفال، ومن المتوقع أن يتوسع في الأيام المقبلة ليشمل مستوطنات إضافية.

ومن المتوقع أن يقدم المشروع الذي تقوده وزارة الدفاع وقيادة الجبهة الداخلية إجابة على كافة ثغرات الحماية في المؤسسات التعليمية ضمن نطاق يصل إلى تسعة كيلومترات من الحدود اللبنانية السورية وبواباتها في المباني الخلفية مثل روش بينا، وحاصور، وبالقرب من طبريا الشمالية..

من جهته، أوضح إيرز كوهين، نائب رئيس ورئيس قسم الهندسة والبناء في وزارة الدفاع: "إن وزارة الدفاع، بالتعاون مع قيادة المنطقة الشمالية وقيادة الجبهة الداخلية، ونحن نعمل منذ بداية القتال على إنشاء وتحديث المكونات الأمنية في الشمال، والمشاريع التي يجري الترويج لها الآن ستوفر إجابة للتحديات العديدة".

كما صرح العقيد يانيف ولفر، رئيس قسم الدفاع في قيادة الجبهة الداخلية: