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سوريا - لبنان - فلسطين

الكابينت الصهيوني يجتمع في الحفرة!


 

صرّحت وسائل إعلام الكيان الصهيوني بأنه من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني في تل أبيب عند الساعة 9 مساء، في غرفة القيادة تحت الأرض في المقر العسكري في كيريا.

وذكرت القناة 12 أن مجلس الوزراء سيجتمع في "الحفرة"، كما تعرف بغرفة القيادة تحت الأرض، بعد أسبوع واحد من اجتماعهم الأخير للتدرب على حالة طوارئ محتملة.

وكان اجتماع الأسبوع الماضي هو المرة الأولى التي يعقد فيها مثل هذا الاجتماع هناك منذ ليلة 13-14 أبريل، عندما أطلقت إيران حوالي 300 صاروخ وطائرة بدون طيار على إسرائيل، ردا على الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق وأدى إلى إستشهاد الجنرالين المستشارين محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي وخمسة آخرين.

وبعد مرور أكثر من أسبوعين على اغتيال إسماعيل هنية، زعيم حركة حماس في طهران، أصبحت إسرائيل تنتظر الرد الإيراني لتحديد طبيعة ردها على الرد.

وعلى الرغم من أن المسؤولين في إسرائيل يستعدون لرد إيراني مباشر، فإنهم مطمئنون إلى حد ما أنه سيكون ردا لا يقود إلى مواجهة مباشرة أو حرب. وينسحب ذلك على الرد المنتظر من "حزب الله" على اغتيال إسرائيل فؤاد شكر، القائد العسكري في الحزب اللبناني، قبل يوم واحد من اغتيال هنية.

ومع تأكيد إيران و"حزب الله" أن "الرد آت لا محالة"، تنتشر معلومات في إسرائيل أنه قد لا يحدث إذا تم التوصل إلى اتفاق مع حماس على وقف الحرب في غزة في مفاوضات الخميس المرتقبة.

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