نبيه بري: حصول حرب كبرى أم لا الأمر متوقف على الأيام القليلة المقبلة

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الأربعاء، أن حصول حرب كبرى أم لا يتوقف على الأيام القليلة المقبلة.

وقال بري: "حضور هوكشتاين إلى بيروت في هذا التوقيت رسالة أمريكية واضحة أن لبنان غير مغيب عن المفاوضات الجارية".

وأشار بري إلى أنه فور وقف إطلاق النار في غزة ستتوقف في لبنان.

وتابع: "أكد هوكشتاين أن الجانب الأمريكي يريد التهدئة وخفض التصعيد ولم يطلب منا أي تدخل مع حزب الله ولكنه تمنى ألا يحدث تصعيد على طرفي الحدود".

وتوجه المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين إلى بيروت لمناقشة منع التصعيد بين "حزب الله" وإسرائيل مع المسؤولين اللبنانيين.

ويأتي ذلك على خلفية انتظار الهجوم الإيراني المحتمل على إسرائيل ردا على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، يوم 31 يوليو، والتي اتهمت إيران والجهات الفلسطينية إسرائيل بالوقوف وراءها، بينما لن تتبن إسرائيل العملية رسميا.