بيان مشترك لحماس وفصائل فلسطينية: متمسكون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في أوراق الإطار التي قدمها الوسطاء والتي تحقق وقفا شاملا للحرب وانسحابا كاملا من القطاع

فصائل المقاومة الفلسطينية في بيان مشترك:

- مقاومتنا الباسلة صنعت بانطلاق معركة طوفان الأقصى المباركة تحولًا استراتيجيًا في الصراع مع الاحتلال الصهيوني

- المقاومة أفشلت مخططات الاحتلال وكسرت هيبته

- نؤكّد بأنّ المقاومة في كل الساحات والجبهات مستمرة ولا زالت قادرة بفضل الله على توجيه ضربات للاحتلال

- نؤكد على موقفنا الثابت من المفاوضات بضرورة بحث آليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في أوراق الإطار المقدمة من الوسطاء

- ما يسمى اليوم التالي للحرب هو شأن وطني فلسطيني خالص

- ندعو جماهير شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم للتحرك العاجل والفوري لوقف حرب الإبادة الجماعية على غزّة

- نبارك العمليات البطولية في الضفة والقدس والداخل المحتل

- ندعو أبناء شعبنا لحماية ظهر المقاومة واحتضان المقاومين الأبطال في كل المدن والمخيمات