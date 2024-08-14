بيان مشترك لحماس وفصائل فلسطينية: متمسكون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في أوراق الإطار التي قدمها الوسطاء والتي تحقق وقفا شاملا للحرب وانسحابا كاملا من القطاع

فصائل المقاومة الفلسطينية في بيان مشترك:
- مقاومتنا الباسلة صنعت بانطلاق معركة طوفان الأقصى المباركة تحولًا استراتيجيًا في الصراع مع الاحتلال الصهيوني
- المقاومة أفشلت مخططات الاحتلال وكسرت هيبته
- نؤكّد بأنّ المقاومة في كل الساحات والجبهات مستمرة ولا زالت قادرة بفضل الله على توجيه ضربات للاحتلال
- نؤكد على موقفنا الثابت من المفاوضات بضرورة بحث آليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في أوراق الإطار المقدمة من الوسطاء
- ما يسمى اليوم التالي للحرب هو شأن وطني فلسطيني خالص
- ندعو جماهير شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم للتحرك العاجل والفوري لوقف حرب الإبادة الجماعية على غزّة
- نبارك العمليات البطولية في الضفة والقدس والداخل المحتل
- ندعو أبناء شعبنا لحماية ظهر المقاومة واحتضان المقاومين الأبطال في كل المدن والمخيمات
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha