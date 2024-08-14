🔴 عاجل | نائب رئيس أركان جيش العدو السابق “يائير جولان”: الوضع في الساحة الشمالية يمثل أكبر هزيمة في تاريخ المشروع الصهيوني

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وكالة انباء براثا
71
2024-08-14
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بيان مشترك لحماس وفصائل فلسطينية: متمسكون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في أوراق الإطار التي قدمها الوسطاء والتي تحقق وقفا شاملا للحرب وانسحابا كاملا من القطاع
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