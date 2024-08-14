"كتائب المجاهدين" تستهدف القوات الإسرائيلية بقذائف هاون من العيار المتوسط في محور "نتساريم"

أعلنت "كتائب المجاهدين" الجناح العسكري لـ"حركة المجاهدين الفلسطينيين" استهداف القوات الإسرائيلية في محور "نتساريم" بقطاع غزة.

وأفادت "كتائب المجاهدين" بأن عملية الاستهداف تمت بقذائف هاون من العيار المتوسط.

ونشر الجناح العسكري لـ"حركة المجاهدين الفلسطينيين" مقطع فيديو وثق العملية.

إلى ذلك، أعلنت الصحة الفلسطينية في قطاع غزة يوم الأربعاء ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع إلى 39 ألفا و965 شهيدا، و92 ألفا و294 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 حربا مدمرة على غزة خلفت آلاف الشهداء معظمهم أطفال ونساء ناهيك عن دمار هائل ومجاعة قاتلة.

كما تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.