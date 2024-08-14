"حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي خلال 24 ساعة

نشر الإعلام الحربي في حزب الله ملخصا لعملياته ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية.
وأعلن حزب الله في بيانه تنفيذ 6 عمليات ضد القوات الإسرائيلية.
الساعة 08:35 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابة مباشرة.
استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
الساعة 13:45 استهداف انتشار لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
الساعة 17:20 استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة.
الساعة 22:00 استهداف انتشار لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع جل الدير برشقة صاروخية وأصابته إصابة مباشرة.
استهداف قاعدة جبل نيريا (مقر قيادي كتائبي تشغله حاليا قوات من لواء غولاني) بصليات من صواريخ الكاتيوشا، كرد على الاعتداء والاغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في بلدة برعشيت.
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