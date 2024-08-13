كتائب القسام تعلن قصف تل أبيب وضواحيها

اعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء (13 آب 2024)، قصف تل أبيب وضواحيها.

وقالت القسام في بيان إنها "قصفت تل أبيب وضواحيها بصاروخين من طراز (إم 90) وذلك ردا على المجازر الصهيونية والتهجير المتعمد بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأكد مصدر قيادي في كتائب القسام أن "الصاروخين انطلقا من منطقة تتواجد فيها آليات جيش الاحتلال".

من جهتها، أفادت القناة الـ13 الإسرائيلية بسماع أصوات انفجارات في تل أبيب وبأن التقديرات تشير إلى احتمالية إطلاق صاروخين من غزة.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت الماضي مذبحة داخل مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات.