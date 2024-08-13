هزة أرضية تضرب سوريا والأردن

ضربت هزة أرضية، بوقت متأخر من مساء الإثنين، (12 آب 2024)، دولاً في المنطقة. وأفادت وسائل اعلام عربية مختلفة، بان سكان سوريا والأردن شعروا بهزة أرضية.

وقالت وسائل اعلام أخرى ان الهزة كانت بقوة 5.2 على مقياس ريختر.

وبينت ان هزة أرضية سجلت بقوة 5.2 ريختر ومركزها محافظة حماة في سوريا على بعد 103 كيلومترات من ولاية هاتاي التركية، وقعت عند الساعة 23:56 بالتوقيت المحلي.

كما أفادت تقارير أخرى بان الهزة الأرضية شعر بها لبنان وفلسطين وأجزاء من تركيا.