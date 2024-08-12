سوريا - لبنان - فلسطين

حزب الله يقصف برشقات صاروخية ضخمة على إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي بالجليل الأعلى


أفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الاثنين بدوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى، وسقوط عشرات الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية في الشمال.

وقالت القناة 14 العبرية إن عشرات الانفجارات سمع دويها في نهاريا وصولا إلى منطقة الكريوت، وسط أنباء عن سقوط صواريخ على عدد من المنازل في مستوطنة كابري.

 فيما أشارت سلطة الإنقاذ والإطفاء الإسرائيلية إلى اندلاع حريق في الجليل الغربي جراء سقوط صواريخ.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن الرشقة الأخيرة كانت على أكثر من 30 صاروخا على الأقل.

واصدر حزب الله اللبناني بيان بهذا الشان وقال فيه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة معروب، ‏قصف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 12-8-2024 المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ‏جعتون بصليات من صواريخ الكاتيوشا".

هذا ونشرت وكالة انباء براثا مشاهد من سقوط صواريخ ابطال حزب الله على المواقع المستهدفة ويمكنكم الاطلاع عليها من خلال زيارة قناتنا على التليغرام وعلى الرابط الظاهر في الاسفل 

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