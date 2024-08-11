"حماس" تطالب الوسطاء بتقديم خطة لتنفيذ "رؤية بايدن" بدلا من جولات المفاوضات

طالبت حركة "حماس" الوسطاء بتقديم خطة لتنفيذ "رؤية بايدن" بدلا من إجراء مزيد من جولات المفاوضات.

وجاء في بيان الحركة: "نطالب الوسطاء بتقديم خطة لتنفيذ ما عرضوه علينا ووافقنا عليه بتاريخ 2/7/2024 استنادا لرؤية بايدن وقرار مجلس الأمن، وإلزام الاحتلال بذلك، بدلا من الذهاب إلى مزيد من جولات المفاوضات أو مقترحات جديدة توفر الغطاء لعدوان الاحتلال، وتمنحه مزيدا من الوقت لإدامة حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا".

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل و"حماس" تتبادلان مطالب عبر الوسطاء مصر وقطر.

وكتبت الهيئة: "تطالب إسرائيل بتلقي مسبقا قائمة بأسماء المخطوفين الأحياء الثلاثة والثلاثين الذين سيفرج عنهم في المرحلة الأولى. كما تضع فيتو على إطلاق سراح سجناء أمنيين معينين. ومن جهتها تطلب حماس اختيار أسماء السجناء الأمنيين دون فرض أي فيتو، وإلغاء أي شكل من الرقابة على الغزيين المرتقب عودتهم إلى شمال القطاع".

وبدوره قال الرئيس جو بايدن في مقابلة مع قناة "CBS" إن الفرصة لا تزال سانحة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع ومنع اتساع القتال في الشرق الأوسط.