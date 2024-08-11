احتسبوا كل 70 كيلو غراما من الأشلاء شهيدا واحدا.. التعرف على 75 شهيدا بمدرسة "التابعين"

أكدت وسائل اعلام فلسطينية، اليوم الأحد (11 آب 2024)، التعرف على هوية 75 شهيدا من الضحايا الذين سقطوا في مدرسة "التابعين".

وذكرت أن المسعفين احتسبوا كل 70 كيلو غراما من الأشلاء كشهيد واحد، بسبب تناثر أشلاء الجثامين جراء الغارة على المدرسة.

وأضافت، أن الدفاع المدني في قطاع غزة أعلن السبت استشهاد 125 شخصا على الأقل جراء الضربة الإسرائيلية على مدرسة التابعين، وإصابة العشرات بجروح بعضهم في العناية الفائقة، متحدثا عن أشلاء كثيرة وعدد كبير من المفقودين.

يذكر أن ثلاثة صواريخ إسرائيلية غادرة أصابت المدرسة التي كانت تؤوي نازحين عند صلاة الفجر يوم امس أدت الى اشتعال النيران بأجساد المواطنين.