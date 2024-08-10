إعلام إسرائيلي: اندلاع عدة حرائق شمال إسرائيل عقب الإطلاقات من لبنان

أفاد إعلام إسرائيلي مساء اليوم السبت، باندلاع حرائق في 5 مواقع في الجليل والجولان في أعقاب إطلاق صواريخ ومسيرات من الأراضي اللبنانية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن "الخط الساخن في الشمال تلقى العديد من البلاغات عن اندلاع حرائق نتيجة سقوط صواريخ في الجليل الأعلى والجولان. ويعمل رجال الإطفاء من المنطقة الشمالية في مكان الحريق".

وأشارت "نجمة داوود الحمراء" (هيئة الإسعاف الإسرائيلية) إلى عدم سقوط ضحايا في هجوم المسيرات التي انطلقت من جنوب لبنان نحو شمال إسرائيل.

وفي وقت سابق مساء اليوم السبت، دوت صافرات الإنذار في عدة مستوطنات على الجبهة الشمالية مع لبنان، وصولا إلى صفد، وسط مخاوف من اختراق طائرات مسيرة أطلقها "حزب الله".

وأشار مصدر صحفي إلى أن المنصات الاعتراضية للقبة الحديدية الإسرائيلية أطلقت صاروخين في أجواء مستوطنتي يفتاح وديشون وصافرات الانذار دوت في 18 مستوطنة في الجليل الاعلى وإصبع الجليل بالإضافة إلى صفد.