إعلام عبري: صافرات الإنذار تدوي في الشمال خشية اختراق مسيرات من لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم السبت، بدوي صافرات الإنذار في عدة مستوطنات على الجبهة الشمالية مع لبنان، وصولا إلى صفد، وسط مخاوف من اختراق طائرات مسيرة أطلقها "حزب الله".

وأشارت المصادر العبرية إلى أن "صافرات الإنذار دوت في يفتاح وراموت نفتالي وأفيفيم ويرؤون وشوميرا بالجليل الغربي وحتسور الجليل بالجليل الأعلى وفي روش بينا (الجاعونة شرق صفد خشية تسلل طائرات مسيرة".

وأشار مصدر صحفي إلى أن المنصات الاعتراضية للقبة الحديدية الإسرائيلية أطلقت صاروخين في أجواء مستوطنتي يفتاح وديشون وصافرات الانذار دوت في 18 مستوطنة في الجليل الاعلى وإصبع الجليل بالإضافة إلى صفد.