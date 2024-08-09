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سوريا - لبنان - فلسطين
موقع "واي نت" العبري: رسائل مخيفة أُرسلت للمستوطنين بأسمائهم وعناوينهم: "سيتم دفنك الأسبوع المقبل".
وكالة انباء براثا
94
2024-08-09
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موقع "واي نت" العبري: رسائل مخيفة أُرسلت للمستوطنين بأسمائهم وعناوينهم: "سيتم دفنك الأسبوع المقبل".
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