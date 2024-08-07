"حزب الله" يستهدف ناقلة جند إسرائيلية في رويسات العلم

صرّح حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء عن إستهداف ناقلة جند تابعة للجيش الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية.

ونشر الإعلام الحربي "حزب الله"، مقطع فيديو وثق مشاهد من عملية إستهداف مقاتليه لناقلة جند إسرائيلية في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

وفي السياق ذاته، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان عن تنفيذها سلسلة عمليات عسكرية، حيث تم استهداف تموضعً للجنود الإسرائيليين ‏في جبل نذر بالأسلحة الصاروخية، أوقعت إصابات مباشرة. كما تم استهداف مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بعدة ‏صليات من صواريخ الكاتيوشا، وذلك ردا على ‌‏الاعتداءات والاغتيالات التي نفذتها إسرائيل في بلدتي ميفدون وجويا.