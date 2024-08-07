الفصائل الفلسطينية تبارك بانتخاب السنوار رئيسًا لحماس

عقب انتخاب القائد يحيى السنوار رئيسًا للمكتب السياسي لحركة حماس وخلفًا للقائد الشهيد إسماعيل هنية، هنّأت الفصائل الفلسطينية السنوار، مؤكدةً أنَّ انتخابه رسالة قوية للعدو الصهيوني بأن حماس لا تزال قوية ومتماسكة، وقادرة على تجاوز المِحَن.

الجهاد الإسلامي

هنّأت حركة الجهاد الإسلامي "الإخوة في حركة حماس لاختيارها القائد يحيى السنوار رئيسًا لمكتبها السياسي"، وقالت إنّ "نجاح الإخوة في حماس في ملء الفراغ في رئاسة المكتب السياسي بهذا المستوى من السرعة هو رسالة قوية للعدو الصهيوني بأن الحركة لا تزال قوية ومتماسكة".

وتمنّت الجهاد الإسلامي كل التوفيق "للقائد يحيى السنوار والإخوة في حركة حماس في المضي قدمًا نحو تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة ودحر الاحتلال".

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة باركت "للأخوة في حماس اختيار القائد يحيى السنوار خلفًا للشهيد إسماعيل هنية".

وتوجهت "الجبهة الشعبية" بالتحية لحركة حماس بعد انتخاب رئيس مكتبها السياسي وقالت "نحن على ثقة في قدرتها على تجاوز المحنة والمصاب الجلل المتمثل في استشهاد إسماعيل هنية".

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

وهنّأ الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان المناضل يحيى السنوار بانتخابة رئيسًا لحركة المقاومة الإسلامية حماس، خلفًا للقائد الوطني الكبير الشهيد إسماعيل هنية الذي عمَد حياته النضالية بدمه الغالي في ميدان النضال في خدمة وطنه وشعبه الفلسطيني.

وتوّجه إلى السنوار بالقول: "إن انتخابكم رئيسًا لحركة حماس يشكل تأكيدًا جديدًا على وحدة الحركة وتماسكها وصلابتها وقدرتها على تجاوز المحنة التي أصابتها باستشهاد الأخ القائد الكبير أبو العبد، كما يؤكد على صلابة خيارها الوطني في متابعة مسارها النضالي في المقاومة دفاعًا عن شعبنا وأرضنا وحقوقنا الوطنية المشروعة، دون مساومة، كذلك يشكل انتخابكم رئيساً للحركة تأكيداً على الوفاء لدماء أبناء شعبنا قادةً ومناضلين وخاصةً من سقطوا ضحايا لحرب الإبادة الجماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف سليمان: "أنتم في قلب الميدان، تصارعون جيش الاحتلال، وتنازلونه وتوقعون في صفوفه الخسائر الفادحة، على رأس المقاومة الباسلة بأذرعها الموحدة في الميدان، إنما يشكل تحديًا صارخًا لدولة الهمجية "الإسرائيلية"، وإصرارًا على مواصلة المقاومة حتى يحمل العدو قتلاه وجرحاه ويرحل ذليلاً عن أرض الوطن، مكللاً بالخزي والعار".

لجان المقاومة في فلسطين

من جهتها لجان المقاومة في فلسطين باركت لحركة حماس "تتويج مشاوراتها باختيار القائد الكبير يحيى السنوار رئيسًا للحركة خلفًا لشهيد الأمة القائد المجاهد اسماعيل هنية ابو العبد"، معتبرة أنّ "اختيار مجلس شورى حركة حماس للقائد أبو إبراهيم السنوار صفعة كبيرة للمخططات الخبيثة للعدو الصهيوني وهي جزء من العقاب والرد على اغتيال القائد ابو العبد هنية".

وأضافت اللجان أنّه " ستبقى المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حركة حماس وطليعتها القائد ابو إبراهيم السنوار على عهد الوفاء لدماء الشهداء كافة ولتضحيات شعبنا وعنوانًا للتمسك بحقوقنا وثوابتنا ومقدساتنا حتى تحرير أرضنا من بحرها إلى نهرها".