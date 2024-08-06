أنباء عن محاولة حزب الله استهداف ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي

تحدث الإعلام العبري عن محاولة حزب الله استهداف ضابط كبير في جيش الاحتلال خلال الهجوم الناري الأخير على خليج حيفا دون ذكر التفاصيل.

هذا وشنت المقاومة الإسلامية اليوم هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الإنقضاضية استهدفت مقر قيادة لواء ‏غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة “شراغا” شمال عكا المحتلة، وأصابت أهدافها بدقّة وحققت ‏إصابات مؤكدة.

وأشارت المقاومة الإسلامية في بيان إلى أن هذه العملية، تأتي رداً على عملية ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة عبا.

ووثقت عدسات المستوطنين الصهاينة مسيرات المقاومة وفي تحلق في سماء مدينة عكا المحتلة، لتستهدف مقرات جيش الاحتلال.