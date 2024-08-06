سقوط شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف وسط غزة

إستشهد عدد من الفلسطينيين كما أُصيب آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. واستشهد فلسطيني جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة العطاطرة في بيت لاهيا شمالي القطاع.

كما أفاد مراسل القناة الروسية أن إصابتين إحداها خطيرة وصلتا مستشفى "المعمداني" إثر استهداف الجيش الإسرائيلي لعدد من الأهالي في محيط مصنع الستار بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وجددت مدفعية جيش الإحتلال استهدافها لمحيط ديوان أبو شريعة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، حيث قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط المجمع الإسلامي بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

من جهته قال الجيش الاسرائيلي: "تم إطلاق قذائف "آر بي جي" على قوات الجيش شرقي مدينة رفح هذا الصباح وتم إغلاق معبر كرم أبو سالم بسبب ذلك".

وذكرت التقارير صباح الثلاثاء بأن الطيران الإسرائيلي شن عدة غارات استهدفت مواقع في مدينة دير البلح وسط القطاع.

كما استهدف قصف جوي إسرائيلي منزلا في منطقة المشاعلة في مدينة دير البلح، وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي في منطقة المغراقة والزهراء وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي مدينة رفح جنوب القطاع نسف الجيش الإسرائيلي مباني سكنية شرقي المدينة، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الغربية لرفح.

وأظهرت صور متداولة مستشفى "دارالسلام" الذي دمره الجيش الإسرائيلي خلال العملية البرية في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

ولليوم 305 على التوالي يواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة على قطاع غزة والتي أدت إلى مقتل 39623 شخصا أغلبهم من الأطفال والنساء في آخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة.