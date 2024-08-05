الجيش الإسرائيلي يسلم جثامين شهداء غزة بأكفان جماعية وجثث متحللة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الإثنين، (5 اب 2024)، ان الاحتلال الإسرائيلي قام بتسليم 89 شهيداً في 35 كفناً فقط.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ان "جيش الاحتلال يمتهن كرامة جثامين 89 شهيداً سلّمهم هياكل عظمية وجثث مُتحللة".

وأشار الى، ان "جيش الاحتلال اختطف أكثر 2000 جثماناً لشهداء وموتى من عدة مقابر في القطاع منذ بدأ الحرب على غزة" في 7 أكتوبر تشرين الأول.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة "بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال لهذه الجريمة التي يندى لها البشرية" داعياً "المنظمات الدولية والأممية إلى إدانة هذه الجرائم الوحشية البشعة".

يشار الى انه وفي اليوم الـ304 من الحرب الإسرائيلية على غزة، أفادت وزارة الصحة بغزة باستشهاد 40 فلسطينيا وإصابة 71 آخرين في 3 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال يوم واحد، وسط تواصل القصف على أنحاء القطاع كافة.