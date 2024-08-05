حزب الله يعلن استهداف مواقع عسكرية لجيش الإحتلال

صرّح حزب الله اللبناني اليوم الاثنين عن تنفيذ سلسلة من العمليات استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية، مؤكدا أنها أصابت أهدافها وأوقعت قتلى وجرحى بصفوف الجيش الإسرائيلي.

وذكر حزب الله في سلسلة من البيانات المنفصلة:

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته، وردا على ‌‏الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها العدو الصهيوني في بلدات البازورية ودير سريان وحولا، فقد شن ‌‏مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة هجوما جويا بسرب من المسيرات ‌‏الانقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة إيليت، مستهدفة أماكن تموضع ‏واستقرار ‏ضباطها وجنودها وأصابتها بشكل مباشر وأوقعت فيهم عددا من القتلى والجرحى. ‏

استهدف مجاهدو ‌‌‌‌‏المقاومة عند الساعة 8:15 موقع المالكية ‏بِمسيرة هجومية انقضاضية فأصابت أهدافها بِدقة.‏

استهدف مجاهدو ‌‌‌‌‏المقاومة عند الساعة ‏10:05‎ ثكنة راميم بقذائف ‏المدفعية".

كما نعى الحزب أحد عناصره الذين قتلوا في قصف إسرائيلي استهدف صباح اليوم بلدة ميس الجبل، وأدى أيضا إلى مقتل مسعف.

وقال "حزب الله" في بيان النعي: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي غالب شقير "جهاد" مواليد عام 1996 من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".