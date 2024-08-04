ممثل حماس في طهران: أهل غزة يريدون من إيران الانتقام الكبير لدماء اسماعيل هنية

قال ممثل حركة حماس في العاصمة الإيرانية طهران، خالد القدومي، اليوم الأحد (4 آب 2024)، إن سكان قطاع غزة يطلبون من إيران الانتقام الكبير من إسرائيل رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الأربعاء الماضي.

وأضاف القدوي في كلمة له خلال مؤتمر لحقوق الإنسان في طهران، "حقا إن اغتيال واستشهاد إسماعيل هنية وفقدانه خسارة كبيرة لنا، ولكننا على يقين ونؤكد لكم أن اغتيال قادتنا يشعل الجهاد والمقاومة".

وأوضح "استشهد الشيخ أحمد ياسين وقاسم سليماني والجنرال فؤاد شكر، ولكن النتيجة كانت بداية مقاومة الشعب في فلسطين"، منوهاً أن "إن غزة وأهل غزة يطالبونكم بثأر عظيم لدماء هؤلاء".