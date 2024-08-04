استشهاد وكيل وزارة الاقتصاد بغزة إثر قصف إسرائيلي

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة اليوم الأحد، عن استشهاد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح الزريعي ووالدته في قصف إسرائيلي استهدفهما بشكل مباشر.

وقال المكتب في بيان: "بكل معاني الفخر والاعتزاز والاحتساب، تنعى متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم، وأمتنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم الشهيد المهندس عبد الفتاح الزريعي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة".

وأضاف البيان: " ارتقى إلى العلا بعد استهدافه من طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر، حيث استشهد هو ووالدته الكريمة، وفي هذا المقام فإننا نزف قائدا حكوميا، له مسيرة حافلة ومليئة بالتضحيات والمواقف المشرفة، وكان مثالا للإخلاص والتفاني في عمله وخدمته لأبناء شعبنا الفلسطيني".

وتابع المكتب: "استشهد المهندس عبد الفتاح الزريعي ليلتحق بشهداء شعبنا الفلسطيني العظيم الذين قضوا على يد الاحتلال. وإننا إذ نحتسب الزريعي شهيدا، فإننا نؤكد أن ارتقاء قيادات العمل الحكومي لن يثنينا عن أداء واجبنا الوطني تجاه شعبنا الفلسطيني، والاستمرار في دورنا الأخلاقي والمهني لخدمتهم ودعم صمودهم وثباتهم في وجه هذا العدوان الوحشي".