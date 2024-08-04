30 شهيداً على الأقل بقصف الاحتلال مدرستي النصر وحسن سلامة في مدينة غزة.

اعلن مصدر صحفي اليوم الاحد عن سقوط 30 شهيداً على الأقل جراء القصف الصهيوني الغادر الجبان على مدرستي النصر وحسن سلامة في مدينة غزة.

واوضح المصدر ان عدد كبير اخر من الجرحى قد سقطوا ايضا مشيرا الى ان معظم الشهداء والجرحى كانوا من النساء والاطفال

وشنت طائرات حربية إسرائيلية غادرة سلسلة غارات متزامنة على مدرستي النصر وحسن سلامة، مما تسبب بتدمير الجناح الشمالي ل‍مدرسة النصر النموذجية، والذي يتكون من 3 طوابق، وتدمير الطابق الأرضي في مدرسة حسن سلامة، والذي يحتوي على غرفة الإدارة وصفوف النازحين.

وبحسب وسائل إعلام، فإن المدرستين تقعان في منطقة سكنية مكتظة بالسكان والنازحين، وتؤوي مئات الأهالي المدمرة بيوتهم.